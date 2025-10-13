Раскрыто наследство актрисы Дайан Китон

Состояние актрисы Дайан Китон оценивается в $100 млн (8,1 млрд рублей), сообщает Mirror. Подробности ее завещания пока не разглашаются, поэтому пока неизвестно, кто унаследует состояние, которое она скопила за свою жизнь.

Помимо актерской карьеры, Диана проявила талант в инвестициях, дизайне интерьеров и перепродаже элитной недвижимости. Известно, что в 2004 году она приобрела дом в Лагуна-Бич за $7,5 млн (608 млн рублей), а через два года продала его с прибылью — за $12,75 млн (1 млрд). В 2012-м повторила успех: купила особняк в Пасифик-Пэлисэйдс за $5,6 млн (454 млн рублей), а затем перепродала за $6,9 млн (560 млн рублей). Незадолго до смерти она выставила на продажу свой особняк с пятью спальнями. Его стоимость достигает $29 млн (2,3 млрд рублей).

Известно, что Китон не была замужем. В 50 лет она усыновила двоих детей.

Ранее стало известно, что Китон несколько месяцев тяжело болела, но семья скрывала этот факт от остальных. Звезда фильмов «Энни Холл», «Крестный отец» и «Манхэттен» ушла из жизни 11 октября в Калифорнии, ей было 79 лет.