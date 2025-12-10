ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 09:15

«Это риск»: экс-министр назвал главную угрозу для экономики России

Экс-министр Задорнов: падение фондового рынка США угрожает экономике России

Михаил Задорнов Михаил Задорнов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Серьезная коррекция на американском фондовом рынке с возможным последующим замедлением глобальной экономики представляет потенциальную угрозу для России в 2026 году, заявил экс-министр финансов и бывший председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов в колонке для РБК. Он отметил, что пик риска возможен во второй половине 2026 или в 2027 году, а корректировка может быть сопоставима с кризисом доткомов.

Что может быть более значительным риском для российского бюджета, как бы ни решился вопрос по конфликту на Украине? Это риск серьезных кризисных явлений в мировой экономике, которые я связал бы с возможным падением американского фондового рынка, — высказался эксперт.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что экономика страны проходит фазу замедления инфляционных процессов. Он подчеркнул, что национальное хозяйство сохраняет стабильность и продолжает рост, невзирая на оказываемое Западом давление.

Кроме того, министр финансов Антон Силуанов на полях форума ВТБ «Россия зовет!» заявил, что рост экономики страны в 2025 году будет ниже 1%. По его словам, указанные темпы заранее учтены в планах и не являются сюрпризом.

