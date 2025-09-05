Россиянам назвали наилучший инструмент для вложения денег

Фондовый рынок становится лучшим вариантом для долгосрочных вложений в сложившихся реалиях, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков в беседе с KP.RU. По его словам, у россиян на счетах накопились рекордные суммы, и многих из них интересует, куда эти деньги выгоднее направить.

С точки зрения долгосрочных планов фондовый рынок — наилучший инструмент для вложения денег. Он дает возможность на длинных сроках обогнать инфляцию и ставки по депозитам, — объяснил собеседник издания.

Он отметил, что высокие ставки по вкладам в последние годы приучили граждан зарабатывать на своих деньгах. Однако ставки постепенно будут снижаться, и в связи с этим фондовый рынок открывает больше возможностей для роста капитала, уточнил Чебесков.

Ранее аналитики выяснили, что более половины россиян откладывают деньги ежемесячно, а 39% респондентов выделяют на финансовую подушку по 10–20 тыс. рублей. Еще 31% опрошенных пока не могут потратить на подушку безопасности более 10 тыс. рублей в месяц.

До этого финансовый аналитик Михаил Беляев предположил, что Центробанк РФ может принять решение снизить ключевую ставку на два пункта 12 сентября. Эксперт подчеркнул, что на недавнем совещании с российским лидером Владимиром Путиным глава Минфина Антон Силуанов указал на возможность смягчения кредитно-денежной политики благодаря сбалансированности бюджета.