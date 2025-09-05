Опрос показал, сколько денег регулярно откладывают россияне

Аналитики выяснили, что более половины россиян откладывают деньги ежемесячно. Как говорят результаты опроса группы «Ренессанс страхование», которые есть в распоряжении «Москвы 24», при этом 39% респондентов выделяют на финансовую подушку по 10–20 тысяч рублей.

Среди тех семей, которым удается сформировать накопления, каждая третья (39%) отмечает, что откладывает сумму в размере 10–20 тысяч рублей ежемесячно. Еще 31% пока не могут потратить на подушку безопасности более 10 тысяч в месяц, — говорится в сообщении.

Ранее финансовый советник Александра Дегтярева заявила, что лучше начинать воспитывать в детях финансовую грамотность с раннего возраста, например с помощью игровых методов. По ее словам, затем нужно постепенно прививать навыки накопления и инвестирования.