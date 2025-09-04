Экономист дал прогноз по изменению ключевой ставки 12 сентября

Центробанк РФ может принять решение снизить ключевую ставку на два пункта 12 сентября, предположил финансовые аналитик и экономист Михаил Беляев. В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт подчеркнул, что на недавнем совещании с российским лидером Владимиром Путиным глава Минфина Антон Силуанов указал на возможность смягчения кредитно-денежной политики благодаря сбалансированности бюджета.

О трех процентах говорить не можем, потому что такого слишком резкого снижения экономика не допускает: могут быть слишком большие перекосы. А один процент — слишком мало. Поэтому совершенно определенно, что ключевая ставка будет снижена на два процента, — пояснил аналитик.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что для оживления российской экономики нужна ключевая ставка на уровне 12%. По его словам, к концу 2025 года ожидается снижение ставки до 14%.