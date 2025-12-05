ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 10:20

Новак раскрыл, на каком этапе находится экономика России

Новак: в российской экономике наблюдается период снижения инфляции

Александр Новак Александр Новак Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Экономика России переживает период снижения инфляции, заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, которые передает ТАСС, экономика страны, несмотря на давление Запада, устойчива и развивается.

Наша экономика, несмотря на все вызовы, несмотря на все давление со стороны западных стран, трудности, с которыми мы сталкиваемся, за последние несколько лет показала такие рекордные цифры и показала, самое главное, свою устойчивость и возможность двигаться вперед. Сегодня наша экономика находится в стадии формирования сбалансированного устойчивого роста, снижения инфляции, — прокомментировал Новак.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников сообщил о существенном замедлении инфляции в стране. В экономике наблюдается положительная динамика роста. Темпы роста ВВП в последние два года превышали среднемировые, более 4%. Ключевые отрасли, такие как промышленность, строительство и сельское хозяйство, демонстрируют рост, поддерживаемый увеличением потребительской активности и ростом реальных доходов населения.

До этого экономист Ольга Беленькая отметила, что в декабре 2025 года в России ожидается низкий уровень инфляции — от 0,7 % до 0,9 % месяц к месяцу. Она отметила, что основной вклад в инфляцию внесет ускорение роста цен на продовольственные товары. Среди факторов, которые будут сдерживать инфляцию, — замедление спроса, жесткая денежно-кредитная политика и крепкий рубль. Однако существуют риски, связанные с высокими инфляционными ожиданиями и ростом денежной массы.

