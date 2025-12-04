Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 14:37

Решетников оценил темпы инфляции в России

Решетников: инфляция в России существенно замедляется

Максим Решетников Максим Решетников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России инфляция существенно замедляется, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. По его словам, которые передает ТАСС, в экономике страны также наблюдается положительная динамика роста.

В последние два года ВВП рос темпами выше среднемировых, более 4%. В этом году мы растем чуть медленнее, но это плата за замедление инфляции. Мы видим существенное замедление инфляции последние месяцы. И в целом экономика останется в плюсе в ближайшие годы, — сказал министр.

По его словам, в стране растут ключевые отрасли — промышленность, строительство, сельское хозяйство. При этом важным драйвером роста остается потребительская активность, в основе которой рост реальных доходов населения.

Ранее советник руководителя Центробанка Кирилл Тремасов на встрече со студентами Томского государственного университета заявил, что инфляция в России по результатам 2025 года сохранится в диапазоне 6,5–7%. По его словам, целевым ориентиром для страны остается достижение четырехпроцентного уровня.

Кроме того, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме заявила о снижении инфляции в России до целевого уровня в 4% во второй половине 2026 года. Она также отметила, что в целом будущий год может завершиться с показателем роста цен в диапазоне 4–5%.

