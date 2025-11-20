Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 11:43

В России хотят ввести возможность заселения в отели с помощью MAX

Решетников: тестируется заселение в отели с помощью мессенджера MAX

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Минэкономразвития РФ внесло в правительство постановление о возможности заселения в российские отели с помощью мессенджера MAX, сообщил ukfdf dtljvcndf Максим Решетников. По его словам, которые передает ТАСС, крупные гостиничные сети параллельно тестируют сервис.

Обеспечили возможность миграционного учета гостей в кемпингах. Разрешили заселяться в отели с использованием биометрии, загранпаспорта и водительских прав. Следующий шаг — мессенджер MAX. Внесли постановление в правительство, параллельно сервис тестируется крупными гостиничными сетями, — сказал он.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин заявил, что нововведение, разрешающее россиянам заселяться в гостиницы и отели с помощью загранпаспорта и водительских прав, крайне полезно и важно. Он отметил, что эта мера существенно облегчит жизнь туристам. В особенности, по его мнению, новые правила помогут автопутешественникам, число которых неизменно растет.

До этого соруководитель комитета по гостиничной деятельности РСТ Виктория Шамликашвили заявила, что новые правила заселения в отелях сделают путешествия более удобными. Кроме того, это снизит бюрократию и облегчит жизнь бизнесу.

Россия
мессенджеры
отели
Максим Решетников
