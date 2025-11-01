В РСТ рассказали о новых правилах заселения в отели

В РСТ рассказали о новых правилах заселения в отели РСТ: туристы смогут зарегистрироваться в отеле с помощью загранпаспорта

Туристы смогут регистрироваться в отелях с помощью загранпаспорта или водительских прав, что повысит удобство, рассказала 360.ru соруководитель комитета по гостиничной деятельности РСТ и инвестор отеля «Индиго» в Санкт-Петербурге Виктория Шамликашвили. По ее мнению, такие нововведения облегчат жизнь бизнесу.

Повышение удобства и снижение бюрократии привлекут большее число россиян к внутренним путешествиям, стимулируя развитие внутреннего туризма и позитивно влияя на экономику регионов, — отметила Шамликашвили.

Она считает, что теперь граждан будет легче регистрировать в отелях и гостиницах. Шамликашвили также подчеркнула, что заселение станет более быстрым.

Ранее сообщалось, что россияне смогут использовать для заселения в гостиницы загранпаспорт, а с 1 января 2026 года — водительское удостоверение. Техническую основу для приема прав обеспечит МВД, чьи информационные системы будут проверять подлинность прав через базы Госавтоинспекции в реальном времени.