20 ноября 2025 в 18:19

«Строгие правила»: в РСТ объяснили, могли ли Усольцевы переехать в Таиланд

В РСТ усомнились в возможности скрытного перемещения Усольцевых в Таиланд

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Версию о нахождении пропавшей в тайге семьи Усольцевых в Таиланде подвергли сомнению в Российском союзе туриндустри. Отвечая на запрос aif.ru, эксперты отметили, что для въезда в страну необходим загранпаспорт, а все пересечения границы фиксируются. Это делает маловероятным их скрытное перемещение в страну, так как в противном случае россиян бы депортировали.

В Таиланде очень строгие правила депортации, к которой, соответственно, приводит нелегальное пересечение границы и нелегальное пребывание в этой стране. Случаи депортации происходят сейчас. Работать и находиться в Таиланде без официального статуса невозможно. Рано или поздно депортируют, — говорится в сообщении.

Ранее опытный турист, тревел-блогер и организатор экстремальных путешествий по Сибири Алексей Тайганавт заявил, что оставленные пропавшей семьей Усольцевых в автомобиле денежные средства свидетельствуют о намерении вернуться. По его словам, брать значительную сумму финансовых средств в лесное путешествие было бы неразумным решением.

Кроме того, у предпринимателя Сергея Усольцева, исчезнувшего вместе с супругой и дочерью в красноярской тайге, имелось официальное разрешение на хранение оружия. В 1990-е годы бизнесмен получил право на владение шестизарядным газовым револьвером модели «Айсберг-205».

