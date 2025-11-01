Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 12:07

В России упростили правила заселения в гостиницы

В России разрешили использовать загранпаспорт и права для заселения в отель

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россияне смогут использовать для заселения в гостиницы загранпаспорт, а с 1 января 2026 года — водительское удостоверение, сообщает пресс-служба правительства РФ. Соответствующие изменения внесены в нормативные акты о регистрационном учете граждан. Постановление подписано и вступит в силу в установленные сроки.

При заселении в гостиницу для удостоверения личности гражданина наряду с паспортом теперь можно будет использовать загранпаспорт, а с 1 января 2026 года — водительское удостоверение, — отмечается в сообщении.

Техническую основу для приема прав обеспечит МВД, чьи информационные системы будут проверять подлинность прав через базы Госавтоинспекции в реальном времени. Инициатива реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.

Ранее автоюрист Лев Воропаев заявил, что автомобилистам, у которых срок действия водительских прав завершается после 1 января 2026 года, нужно будет пройти медкомиссию. Он напомнил, что в начале следующего года отменят автоматическое продление соответствующих удостоверений.

отели
Россия
правила
загранпаспорта
удостоверения
