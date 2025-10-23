Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 11:10

Водителям дали советы, как заменить права после отмены автопродления

Автоюрист Воропаев: для замены водительских прав нужно будет пройти медкомиссию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобилистам, у которых срок действия водительских прав завершается после 1 января 2026 года, нужно будет пройти медкомиссию, заявил Readovka.news автоюрист Лев Воропаев. Он напомнил, что в начале следующего года отменят автоматическое продление соответствующих удостоверений.

После прохождения медкомиссии нужно будет получить справку и обратиться в ГАИ с пакетом документов, уточнил Воропаев. Сдача экзамена на знание ПДД при этом не потребуется.

Юрист добавил, что водители, чьи права истекут до конца 2025 года, могут не волноваться. Их удостоверения продлят автоматически еще на три года.

Ранее депутат Госдумы Сергей Леонов заявил, что административную ответственность для водителей, управляющих транспортными средствами после приема лекарственных препаратов, планируется ввести в России. По его словам, речь идет о препаратах, ухудшающих реакцию и внимание.

