Водителям дали советы, как заменить права после отмены автопродления

Автомобилистам, у которых срок действия водительских прав завершается после 1 января 2026 года, нужно будет пройти медкомиссию, заявил Readovka.news автоюрист Лев Воропаев. Он напомнил, что в начале следующего года отменят автоматическое продление соответствующих удостоверений.

После прохождения медкомиссии нужно будет получить справку и обратиться в ГАИ с пакетом документов, уточнил Воропаев. Сдача экзамена на знание ПДД при этом не потребуется.

Юрист добавил, что водители, чьи права истекут до конца 2025 года, могут не волноваться. Их удостоверения продлят автоматически еще на три года.

