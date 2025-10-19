Россиян будут лишать водительских прав за прием некоторых лекарств Госдума определит перечень запрещенных лекарств для водителей

Административную ответственность для водителей, управляющих транспортными средствами после приема лекарственных препаратов, планируется ввести в России, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов ТАСС. По его словам, речь идет о препаратах, ухудшающих реакцию и внимание.

Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Государственной думе. Он предусматривает создание официального перечня запрещенных для водителей лекарств.

По словам парламентария, в перечень войдут препараты в виде снотворного и седативных средств. Именно эти лекарства считаются самыми опасными для водителей.

Весной Госдума приняла в первом чтении проект закона об административной ответственности для водителей за прием определенных лекарств. Согласно документу, перечень веществ, входящих в состав препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, определит правительство РФ, — сказал Леонов.

За нарушение предусмотрен штраф в размере 45 тыс. рублей. При этом водителей лишат прав на срок от полутора до двух лет.

Для привлечения к ответственности установят совокупность клинических признаков опьянения, вызванных приемом медицинских средств. Депутат также предложил маркировать такие лекарства предупреждающей надписью «противопоказано при вождении».

Ранее автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов заявил, что изъятие машины у попавшегося пьяным водителя может больно ударить по семьям. По его словам, в покупку машины мог быть вложен материнский капитал.