16 октября 2025 в 17:29

Автоюрист рассказал, почему у пьяных водителей не нужно забирать авто

Автоэксперт Славнов: изъятие машины может больно ударить по семье

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Изъятие машины у попавшегося пьяным водителя может больно ударить по семьям, заявил автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов. По его словам, переданным 360.ru, в покупку машины мог быть вложен материнский капитал.

Я против этого, потому что на машину можно накопить в семье. То есть и муж, и жена собирают деньги на авто, работают, может быть, родители помогают. Муж или жена садится один–два раза пьяными, и все. И у них машину изымают,сказал он.

Как считает автоэксперт, у пьяного человека включается «русский авось». По его словам, зачастую те, кто садятся за руль в нетрезвом виде, не отдает отчета своим действиям, из-за чего и лишаются водительских прав. В конце концов водитель, у которого забрали авто, может попросить воспользоваться машиной соседа.

Ранее сообщалось, что Третий кассационный суд общей юрисдикции принял решение изымать автомобили у пьяных водителей вне зависимости от их финансового положения. Поводом может стать и отказ от медицинского освидетельствования.

