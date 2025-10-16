Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
У пьяных водителей начнут изымать автомобили

Суд разрешил изымать машины у пьяных водителей вне зависимости от их положения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теперь у пьяных водителей в России могут изымать автомобили вне зависимости от их финансового положения, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Такое решение принял Третий кассационный суд общей юрисдикции. Он рассмотрел дело автомобилиста, который дважды попался на управлении транспортным средством в нетрезвом виде.

За управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования, возможна конфискация автомобиля, — постановил суд.

Уточняется, что для применение этой нормы достаточно наличия одновременно двух обстоятельств. Во-первых, осужденный должен быть владельцем автомобиля. Во-вторых, водителю следовало использовать транспортное средство при совершении инкриминируемого преступления.

Ранее в Курске нетрезвый водитель автомобиля Mercedes за одну ночь совершил пять аварий с припаркованными машинами. Дебошира задержали на улице Ленина областного центра.

