14 октября 2025 в 11:21

Пьяный водитель устроил пять ДТП за одну ночь

В Курске нетрезвый водитель Mercedes устроил пять ДТП за ночь

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Курске нетрезвый водитель автомобиля Mercedes за одну ночь совершил пять ДТП с припаркованными машинами, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области. Инцидент произошел 7 августа. Дебошира задержали на улице Ленина областного центра.

В судебном заседании мужчина вину признал, при этом пояснил, что в эту же ночь, управляя автомобилем в нетрезвом виде, совершил пять ДТП с припаркованными автомобилями, — говорится в сообщении.

Суд назначил водителю наказание в виде штрафа 45 тыс. рублей. Помимо этого, мужчину лишили прав на полтора года.

Ранее стало известно, что ребенок и трое взрослых пострадали в массовом ДТП возле «Москва-Сити». По предварительным данным, трех человек с различными травмами увезли в больницу. По информации столичной прокуратуры, виновником ДТП оказался водитель BMW. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся сразу с тремя автомобилями.

До этого в конце сентября водитель грузовика в Смоленской области проехал на запрещающий сигнал светофора перед железнодорожным переездом, что привело к столкновению с поездом. В результате ДТП с рельсов сошли локомотив и 18 цистерн с бензином, после чего начался масштабный пожар. Двое сотрудников локомотивной бригады были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

