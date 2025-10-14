Пьяный водитель устроил пять ДТП за одну ночь В Курске нетрезвый водитель Mercedes устроил пять ДТП за ночь

В Курске нетрезвый водитель автомобиля Mercedes за одну ночь совершил пять ДТП с припаркованными машинами, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области. Инцидент произошел 7 августа. Дебошира задержали на улице Ленина областного центра.

В судебном заседании мужчина вину признал, при этом пояснил, что в эту же ночь, управляя автомобилем в нетрезвом виде, совершил пять ДТП с припаркованными автомобилями, — говорится в сообщении.

Суд назначил водителю наказание в виде штрафа 45 тыс. рублей. Помимо этого, мужчину лишили прав на полтора года.

