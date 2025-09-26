Последствия столкновения поезда с грузовиком на железнодорожном переезде под Смоленском

Раскрыта причина столкновения поезда и грузовика под Смоленском Губернатор Анохин: столкнувшийся с поездом грузовик проехал на красный свет

Водитель грузовика в Смоленской области проехал на запрещающий сигнал светофора перед железнодорожным переездом, что привело к столкновению с поездом, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале. Водитель транспортного средства погиб.

Водитель большегруза, двигаясь со стороны Смоленска в сторону Рудни, на 439-м километре автодороги Р-120 Брянск — Смоленск решил проехать по железнодорожному переезду на запрещающий сигнал светофора перед приближавшимся поездом, — написал губернатор.

В результате ДТП с рельсов сошли локомотив и 18 цистерн с бензином, после чего начался масштабный пожар. На опубликованных кадрах огнеборцы ликвидировали возгорание, в небо поднимался огромный столб черного дыма. Двое сотрудников локомотивной бригады были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее во Фрунзенском районе в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами на скорости врезался в остановку общественного транспорта. ДТП произошло на Балканской площади рядом со станцией метро «Купчино».