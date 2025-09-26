МЧС показало кадры с места ДТП с поездом и грузовиком под Смоленском

МЧС России показало видео с места ДТП в Смоленской области, где столкнулись фура и грузовой поезд. На опубликованных пресс-службой ведомства кадрах огнеборцы ликвидируют возгорание, в небо поднимается огромный столб черного дыма. Инцидент произошел на ж/д переезде в районе станции Рыжиково Руднянского МО.

Ранее сообщалось, что столкновение поезда с грузовиком под Смоленском привело к сходу с рельсов и возгоранию шести вагонов с топливом. В устранении возгорания задействованы более 40 специалистов на 10 единицах техники. На место выдвинулись пожарный и восстановительный поезда.

В результате ДТП грузового поезда и фуры пострадали двое сотрудников локомотивной бригады. Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Также стало известно, что взрыв произошел на путях недалеко от железнодорожной станции Плюсса в Псковской области. По словам губернатора Михаила Ведерникова, никто в результате происшествия не пострадал.