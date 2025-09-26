Взрыв на путях произошел в Псковской области Ведерников: рядом со станцией Плюсса в Псковской области произошел взрыв

Взрыв произошел на путях недалеко от железнодорожной станции Плюсса в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в канале в МAX. По его словам, никто не пострадал.

Сегодня утром недалеко от станции Плюсса произошел взрыв на железнодорожных путях. Пострадавших нет. Схода железнодорожного состава не произошло, — написал Ведерников.

Ранее два человека погибли и один получил ранения при подрыве взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области. Губернатор Андрей Клычков уточнил, что инцидент произошел во время проверки участка дороги, движение поездов на перегоне Малоархангельск — Глазуновка было временно остановлено.

До этого в Сети появились кадры тушения электропоезда в Каневском районе Краснодарского края. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, пассажиры успели эвакуироваться сами, пострадавших среди них нет. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Пожар произошел в поезде № 6702, следующем по маршруту Краснодар — Староминская. В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги отметили, что загорелись два вагона.