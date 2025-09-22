«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 сентября 2025 в 16:12

Пожар вспыхнул в поезде в Краснодарском крае

Два вагона пригородного поезда загорелись в Краснодарском крае

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Пригородный поезд загорелся в Краснодарском крае, сообщила Южная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. Пассажиров эвакуировали, пострадавших нет. В то же время пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщила ТАСС, что пожар вспыхнул в двух вагонах. На настоящий момент спасатели ликвидировали возгорание.

В Каневском районе Краснодарского края произошло возгорание в электропоезде Краснодар — Староминская, — говорится в сообщении.

Ранее в Тюмени сотрудники МЧС России тушили пожар в административном здании. Сообщение о возгорании трехэтажного здания по улице Эрвье поступило 21 сентября около 16:00. Огонь охватил кровлю на площади примерно 400 квадратных метров. На месте происшествия работали 26 спасателей, было использовано девять единиц основной и специализированной техники.

До этого в Белокурихе Алтайского края в одном из санаториев вспыхнул пожар в гостиничном корпусе, в ходе которого были эвакуированы 349 человек, включая 16 детей. По данным МЧС, огонь возник в электрощитовой на первом этаже, охватив площадь около четырех квадратных метров.

Россия
Краснодарский край
поезда
пожары
