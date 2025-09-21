Крупный пожар охватил административное здание в одном российском городе

В Тюмени сотрудники МЧС России тушат пожар в административном здании, сообщили представители ведомства в Telegram-канале. Сообщение о возгорании трехэтажного здания по улице Эрвье поступило сегодня, 21 сентября, около 16:00. Огонь охватил кровлю на площади примерно 400 квадратных метров. На месте происшествия работают 26 спасателей и девять единиц основной и специализированной техники.

Ранее в Белокурихе Алтайского края в одном из санаториев вспыхнул пожар в гостиничном корпусе, в ходе которого были эвакуированы 349 человек, включая 16 детей. По данным МЧС, огонь возник в электрощитовой на первом этаже, охватив площадь около четырех квадратных метров.

На месте происшествия работали семь пожарных автоцистерн, автолестница и 14 сотрудников ведомства. Из-за сильного задымления привлекались звенья газодымозащитников. Спасатели отметили, что пострадавших нет, а 20 человек были эвакуированы из зоны задымления. Причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Пожар был полностью ликвидирован.