Переехавший из Латвии в Псков 98-летний ветеран получил паспорт РФ Ведерников вручил паспорт переехавшему из Латвии в Псков ветерану Москальенову

В Псковской области состоялась церемония вручения российского гражданства 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Москальенову, который предпочел покинуть Латвию, отказавшись подписывать так называемую анкету лояльности, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. Глава региона лично вручил фронтовику паспорт и юбилейную медаль «80 лет Великой Победы», переданную по поручению президента России.

В торжественной обстановке вручил участнику Великой Отечественной войны Василию Максимовичу Москальенову паспорт гражданина Российской Федерации и по поручению нашего Президента передал юбилейную медаль «80 лет Великой Победы», — написал он.

История ветерана вызвала широкий общественный резонанс. Когда в июле у Москальенова заканчивался вид на жительство в Латвии, местные власти потребовали от него подписать документ, осуждающий Россию. В ответ 98-летний участник войны демонстративно порвал предложенную анкету и принял решение вернуться на Родину.

Василий Максимович – настоящий пример мужества и патриотизма. Для меня большая честь лично пожать руку человеку, который в столь почтенном возрасте отстаивает интересы своей Родины, верен стране и присяге, — добавил Ведерников.

Председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов, комментируя ситуацию, в разговоре с NEWS.ru пообещал, что Москальенов получит помощь в РФ. По его словам, фронтовика не оставят без поддержки, включая медицинскую.