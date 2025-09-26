Стала известна судьба бригады полыхающего поезда Машинист и его помощник госпитализированы после ДТП в Смоленской области

В результате ДТП грузового поезда и фуры пострадали двое сотрудников локомотивной бригады, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Из-за инцидента пострадала локомотивная бригада, машинист и помощник машиниста с травмами средней тяжести доставлены в больницу, — сказано в сообщении.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде в районе станции Рыжиково Руднянского муниципального округа. ДТП спровоцировал водитель грузовой машины — он выехал на пути перед приближающимся составом. Судьба водителя неизвестна. В результате с рельсов сошли локомотив и 18 цистерн с бензином, после чего начался масштабный пожар.

По данным МЧС, в настоящее время на месте работают более 40 специалистов и 10 единиц техники. К пожару направляются пожарный и восстановительный поезда, движение перекрыто.

Ранее в Сети показали видео с места трагедии. На кадрах очевидцев запечатлен черный дым, поднимающийся высоко в небо, его видно за десятки километров.