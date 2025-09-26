Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 09:39

Адское пламя после жуткого ДТП в Смоленской области попало на видео

Мощный пожар в Смоленской области показали на видео

Фото: МЧС России

Мощный пожар произошел в Смоленской области после столкновения грузового поезда и фуры. На кадрах, опубликованных в Сети, запечатлен черный дым, поднимающийся высоко в небо, его видно за десятки километров. На месте работают экстренные службы — спасатели пытаются ликвидировать возгорание.

По данным Московской железной дороги, в результате ДТП с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином. После этого начался мощный пожар. Машинист и его помощник с травмами средней тяжести были доставлены в больницу. В настоящее время движение поездов на участке приостановлено.

Ранее взрыв произошел на путях недалеко от железнодорожной станции Плюсса в Псковской области. По словам губернатора Михаила Ведерникова, никто в результате происшествия не пострадал.

До этого в Новосибирске водитель 1975 года рождения, находившийся за рулем Toyota Corona Premio, сбил ребенка 2012 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе. Машина совершила наезд на несовершеннолетнего на Пермской улице напротив дома № 32. Пострадавшего ребенка госпитализировали.

ДТП
происшествия
Смоленская область
поезда
