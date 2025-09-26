Адское пламя после жуткого ДТП в Смоленской области попало на видео Мощный пожар в Смоленской области показали на видео

Мощный пожар произошел в Смоленской области после столкновения грузового поезда и фуры. На кадрах, опубликованных в Сети, запечатлен черный дым, поднимающийся высоко в небо, его видно за десятки километров. На месте работают экстренные службы — спасатели пытаются ликвидировать возгорание.

По данным Московской железной дороги, в результате ДТП с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином. После этого начался мощный пожар. Машинист и его помощник с травмами средней тяжести были доставлены в больницу. В настоящее время движение поездов на участке приостановлено.

