Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 16:24

Ребенок попал под колеса иномарки на «зебре» в Новосибирске

В Новосибирске водитель Toyota Corona Premio сбил ребенка на пешеходном переходе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новосибирске водитель 1975 года рождения, находившийся за рулем Toyota Corona Premio, сбил ребенка 2012 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе, пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на Госавтоинспекцию. ДТП произошло в Ленинском районе.

Машина совершила наезд на несовершеннолетнего на Пермской улице напротив дома № 32. Пострадавшего ребенка госпитализировали.

На месте аварии работают сотрудники ДПС. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новосибирске в ДТП пострадали четверо детей и их мать. Женщина была за рулем ВАЗ-21074. Ее машина столкнулась с Toyota Land Cruiser Prado на улице Станиславского.

До этого автомобиль ВАЗ сбил ребенка на самокате в Новом Уренгое. Пострадавшего госпитализировали.

ДТП
дети
аварии
Новосибирск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.