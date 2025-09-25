Ребенок попал под колеса иномарки на «зебре» в Новосибирске

В Новосибирске водитель 1975 года рождения, находившийся за рулем Toyota Corona Premio, сбил ребенка 2012 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе, пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на Госавтоинспекцию. ДТП произошло в Ленинском районе.
Машина совершила наезд на несовершеннолетнего на Пермской улице напротив дома № 32. Пострадавшего ребенка госпитализировали.
На месте аварии работают сотрудники ДПС. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Новосибирске в ДТП пострадали четверо детей и их мать. Женщина была за рулем ВАЗ-21074. Ее машина столкнулась с Toyota Land Cruiser Prado на улице Станиславского.
До этого автомобиль ВАЗ сбил ребенка на самокате в Новом Уренгое. Пострадавшего госпитализировали.