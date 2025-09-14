Женщина и четверо детей пострадали в ДТП в Новосибирске

Женщина-водитель и четверо ее детей пострадали в ДТП в Новосибирске, сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения городской Госавтоинспекции. Многодетная мать была за рулем ВАЗ-21074 («жигули»), машина столкнулась с Toyota Land Cruiser Prado на улице Станиславского.

В салоне с женщиной находились девочки 2011 и 2018 года рождения, а также мальчики 2012 и 2015 года рождения. Всех четверых доставили в больницу, характер их травм уточняют. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По предварительным данным, авария могла произойти по вине матери: «жигули» выехали на перекресток на красный свет.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве ребенок на самокате едва не погиб под колесами машины. Несчастный случай произошел в поселении Воскресенское: мальчик попытался проехать через дорогу на красный свет прямо перед машиной. Водитель не успел вовремя затормозить и сбил ребенка. Столкновение попало на камеру видеорегистратора, тот зафиксировал, как от удара школьник подлетел вверх и с силой ударился об асфальт.