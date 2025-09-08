Автомобиль сбил ребенка на самокате в Новом Уренгое

Автомобиль ВАЗ сбил ребенка на самокате в Новом Уренгое, сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции ЯНАО. Пострадавший госпитализирован.

Водитель автомобиля ВАЗ при выезде из жилой зоны не предоставил преимущество в движении несовершеннолетнему водителю электросамоката Ninebot, — говорится в сообщении.

Ранее подмосковные врачи сняли скальп с головы 36-летнего пациента, упавшего с электросамоката, чтобы спасти ему жизнь. Мужчина получил множественные переломы черепа. Операция продолжалась более трех часов. Пациенту предстоит долгая реабилитация.

До этого в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием автомобиля Opel Astra и 16-летней девушки на электросамокате. Несовершеннолетняя пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Водитель автомобиля совершил наезд на школьницу.