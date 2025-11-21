Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 18:18

Невозмутимая реакция курьера на взрыв самоката в Москве попала на видео

Появились кадры взрыва самоката курьера возле московского ЖК

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Курьер службы доставки сохранил полное спокойствие при взрыве своего самоката в Москве, видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком». На кадрах запечатлен охваченный пламенем электросамокат. Рядом с ним находился мужчина в куртке курьера, держащий в руках огнетушитель.

Через несколько секунд происходит взрыв транспортного средства. После этого курьер разворачивается спиной к горящим обломкам и спокойно уходит с места происшествия.

Чрезвычайное происшествие случилось недалеко от жилого комплекса «Вереск», расположенного на 3-й Хорошевской улице. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил за полный запрет движения средств индивидуальной мобильности по тротуарам. Политик уже готовит официальное обращение в правительство Российской Федерации с соответствующим предложением. Также Слуцкий предложил ввести обязательную процедуру регистрации электросамокатов и электровелосипедов и усилить ответственность за нарушения правил их использования.

