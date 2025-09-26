Появились подробности ДТП с поездом и грузовиком под Смоленском

Столкновение поезда с грузовиком под Смоленском привело к сходу с рельсов и возгоранию шести вагонов с топливом, передает пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, инцидент произошел на ж/д переезде в районе станции Рыжиково Руднянского МО. В устранении возгорания задействованы более 40 специалистов на 10 единицах техники. На место выдвинулись пожарный и восстановительный поезда.

Столкнулись грузовой поезд и большегрузный автомобиль. Пожарные тушат шесть вагонов с горючими материалами, — сказано в сообщении.

Мощный пожар в Смоленской области после столкновения грузового поезда и фуры попал на видео. На кадрах виден черный дым, поднимающийся высоко в небо.

