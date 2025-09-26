Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 09:39

Появились подробности ДТП с поездом и грузовиком под Смоленском

МЧС: столкновение поезда с грузовиком привело к сходу и возгоранию шести вагонов

Фото: МЧС России

Столкновение поезда с грузовиком под Смоленском привело к сходу с рельсов и возгоранию шести вагонов с топливом, передает пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, инцидент произошел на ж/д переезде в районе станции Рыжиково Руднянского МО. В устранении возгорания задействованы более 40 специалистов на 10 единицах техники. На место выдвинулись пожарный и восстановительный поезда.

Столкнулись грузовой поезд и большегрузный автомобиль. Пожарные тушат шесть вагонов с горючими материалами, — сказано в сообщении.

Мощный пожар в Смоленской области после столкновения грузового поезда и фуры попал на видео. На кадрах виден черный дым, поднимающийся высоко в небо.

До этого в Сети появились кадры тушения электропоезда в Каневском районе Краснодарского края. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, пассажиры успели эвакуироваться сами, пострадавших среди них нет. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Пожар произошел в поезде № 6702, следующем по маршруту Краснодар — Староминская. В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги отметили, что загорелись два вагона.

поезда
грузовики
возгорания
Смоленская область
МЧС
