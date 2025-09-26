Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Автобус с пассажирами на скорости врезался в остановку в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Во Фрунзенском районе в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами на скорости врезался в остановку общественного транспорта, пишет Neva.today со ссылкой на ГУ МВД России. ДТП произошло на Балканской площади рядом со станцией метро «Купчино».

Сотрудники ГАИ, прибывшие на место, предварительно установили, что авария могла случиться из-за невнимательности водителя. Предполагается, что он мог забыть применить ручной тормоз.

В ходе ДТП никто не пострадал. По факту аварии началась проверка.

Ранее подросток пострадал при опрокидывании школьного автобуса в Башкирии. В салоне, помимо водителя, находились сопровождающий и трое девятиклассников.

До этого не менее 15 человек, среди них несовершеннолетний, пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом в городе Ефремове. Транспорт следовал по маршруту № 12 из поселка Восточный.

