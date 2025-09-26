Школьник пострадал в ДТП с автобусом в Башкирии

Подросток пострадал при опрокидывании школьного автобуса в Башкирии, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в Telegram-канале. В салоне, помимо водителя, находились сопровождающий и трое девятиклассников.

В результате ДТП 15-летний пассажир получил травмы, — говорится в сообщении.

Как отметили в ГАИ, авария произошла на пятом километре автодороги Казангулово — Соколовка. Водитель не справился с управлением и съехал с трассы, после чего автобус перевернулся. Известно, что детей на транспорте развозили из лицея-интерната по населенным пунктам Давлекановского района.

Ранее в Кемеровской области 16-летний юноша за рулем Renault Logan не справился с управлением и врезался в опору освещения. ДТП произошло ночью на Грузовой улице. Вместе с ним в машине находились еще два несовершеннолетних пассажира.

До этого в Иркутске 15-летний школьник за рулем легкового автомобиля устроил серьезное ДТП. Двигаясь по улице Баррикад, подросток не справился с управлением и врезался в препятствие. От удара машина перевернулась.