Школьник за рулем легковушки устроил серьезное ДТП в Иркутске

В Иркутске 15-летний школьник за рулем легкового автомобиля устроил серьезное ДТП, пишет «КП в Иркутске» со ссылкой на Следком региона. Двигаясь по улице Баррикад, подросток не справился с управлением и врезался в препятствие. От удара машина перевернулась.

В результате происшествия водителю автомобиля и двум пассажирам в возрасте 14 и 16 лет потребовалась медицинская помощь, — уточнили в ведомстве.

По факту аварии началась проверка. Следователи выясняют все обстоятельства, в том числе, как несовершеннолетний получил доступ к автомобилю. Ход проверки взяла на контроль прокуратура.

Ранее в Иркутске при опрокидывании микроавтобуса пострадали семь человек, в том числе ребенок. Раненых доставили в больницы, они находятся в состоянии средней тяжести.