Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Иркутске

Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Иркутске Кобзев: семь человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса в Иркутске

Семь человек, среди которых несовершеннолетний ребенок, пострадали при опрокидывании микроавтобуса в Иркутске, заявил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. Раненых доставили в больницы, они находятся в среднетяжелом состоянии.

Семь пострадавших доставлены в медицинские учреждения, среди них — один несовершеннолетний. Состояние пострадавших — средней степени тяжести, — написал Кобзев.

Губернатор пояснил, что ДТП произошло в результате столкновения микроавтобуса с двумя легковыми автомобилями. На месте работают сотрудники ГАИ, СК и прокуратуры.

Ранее шесть подростков, среди которых 14-летний водитель, пострадали в ДТП с легковым автомобилем в Иркутской области. Дети получили различные травмы, им оказали медицинскую помощь. Авария произошла на 66-м км дороги Иркутск — Большое Голоустное.

До этого в Тутаевском районе Ярославской области произошло ДТП, в котором погибли два человека, а еще пять получили травмы. На трассе столкнулись Toyota и Renault. Погибшим оказался 17-летний юноша. Среди пострадавших четверо подростков.