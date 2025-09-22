«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 10:21

Несовершеннолетний водитель спровоцировал аварию в Иркутской области

Шесть подростков пострадали в ДТП в Иркутской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шесть подростков, среди которых 14-летний водитель, пострадали в ДТП с легковым автомобилем в Иркутской области, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале. Дети получили различные травмы, им оказали медицинскую помощь.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель и пять пассажиров в возрасте от 14 до 15 лет получили различные травмы, — говорится в сообщении.

Авария произошла на 66-м км дороги Иркутск — Большое Голоустное. Водитель-подросток не справился с управлением и съехал с трассы. Причины произошедшего уточняются.

Ранее в Тутаевском районе Ярославской области произошло ДТП, в котором погибли два человека, а еще пять получили травмы. На трассе столкнулись Toyota и Renault. Погибшим оказался 17-летний юноша. Среди пострадавших четверо подростков.

До этого автомобиль Audi разорвало на две части после столкновения со столбом на улице Копылова в Казани. По предварительной информации, 21-летний водитель, управлявший автомобилем без прав, двигался со стороны улицы Социалистической в направлении улицы Белинского.

Россия
Иркутская область
ДТП
подростки
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военные обрушили на врага дроны с подвешенными гранатометами
«Зеленский в курсе»: в Госдуме раскрыли истинные цели атаки ВСУ на Крым
В Киеве рассказали, как будут ждать возвращающихся из Польши украинцев
«Позорят Казань»: болельщики «Ак Барса» призвали уволить главного тренера
Секс-интервьюер начал терроризировать школьниц в Перми
В Кемерово беременную водителя трамвая приговорили к 2,5 годам колонии
Покровск, Харьков, Торское: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 сентября
Посол России осудил опасные действия НАТО в Балтийском море
Магнитные бури сегодня, 22 сентября: что завтра, боли, повышенное давление
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 сентября: где сбои в РФ
Удары по Украине сегодня, 22 сентября: атака на позиции ЗРК Patriot, итоги
Россия выдала стране СНГ подозреваемого в хищении более $15 млн
Наемники ВСУ не выдержали бой с российскими бойцами на одном направлении
Психолог назвала неожиданное следствие перфекционизма
Стало известно, что предложила Швейцария США взамен на снижение пошлин
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
В Петербурге начали следить за водителями на каршеринговых автомобилях
Российский посол раскрыл, чем расплачивается Бельгия за помощь Украине
Экономист оценил вероятность снижения ключевой ставки до 12% к 2026 году
Российский офицер рассказал о способе борьбы с дронами «Баба-Яга»
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.