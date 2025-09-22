Несовершеннолетний водитель спровоцировал аварию в Иркутской области Шесть подростков пострадали в ДТП в Иркутской области

Шесть подростков, среди которых 14-летний водитель, пострадали в ДТП с легковым автомобилем в Иркутской области, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале. Дети получили различные травмы, им оказали медицинскую помощь.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель и пять пассажиров в возрасте от 14 до 15 лет получили различные травмы, — говорится в сообщении.

Авария произошла на 66-м км дороги Иркутск — Большое Голоустное. Водитель-подросток не справился с управлением и съехал с трассы. Причины произошедшего уточняются.

