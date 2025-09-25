Школьник за рулем иномарки на скорости врезался в столб в Кузбассе

Школьник за рулем иномарки на скорости врезался в столб в Кузбассе

В Кемеровской области 16-летний юноша за рулем Renault Logan не справился с управлением и врезался в опору освещения, пишет «Сiбдепо». ДТП произошло ночью на Грузовой улице. Вместе с ним в машине находились еще два несовершеннолетних пассажира.

Все трое подростков скрылись с места аварии и самостоятельно обратились в медицинское учреждение. У пассажиров диагностировали черепно-мозговые травмы, многочисленные ушибы и ссадины. Водитель иномарки также получил травмы.

В отношении молодого человека сотрудники ГИБДД составили ряд административных протоколов за езду без прав, оставление места аварии, повреждение городского имущества и отсутствие страховки. Общая сумма штрафов может составить до 25 тысяч рублей.

В Иркутске 15-летний школьник за рулем легкового автомобиля устроил серьезное ДТП. Двигаясь по улице Баррикад, подросток не справился с управлением и врезался в препятствие. От удара машина перевернулась.