В Центробанке раскрыли прогноз по инфляции в России по итогам 2025 года

В Центробанке раскрыли прогноз по инфляции в России по итогам 2025 года Советник главы ЦБ: инфляция в России в 2025 году останется на уровне 6,5-7%

Инфляция в РФ по итогам 2025 года останется на уровне 6,5-7%, заявил на встрече со студентам Томского государственного университета советник главы Центробанка Кирилл Тремасов. По его словам, которые приводит агентство «Интерфакс», в России будут стремиться к показателю 4%.

Наш официальный прогноз — 6,5-7% на конец года, — сказал Тремасов.

Ранее экономист Ольга Беленькая заявила, что в декабре 2025 года в России ожидается инфляция на уровне от 0,7% до 0,9% за месяц к месяцу (м/м). Она отметила, что рост цен на продовольственные товары поспособствует повышению этого показателя. Эксперт добавила, что инфляцию будут сдерживать замедление спроса, жесткая денежно-кредитная политика и крепкий рубль.

До этого стало известно, что разница в стоимости фиксированного набора товаров и услуг между регионами России достигла рекордных 19 тыс. рублей, увеличившись за последние два года на 12%. Исследование охватывало потребительскую корзину из 83 позиций, включающих основные продукты питания. Также туда входят товары первой необходимости и услуги, такие как хлеб, картофель, мыло.