Разница в цене базового набора продуктов между регионами побила рекорд В регионах РФ разница в цене базовой корзины продуктов достигла 19 тыс. рублей

Разница в стоимости фиксированного набора товаров и услуг между регионами России достигла рекордных 19 тыс. рублей, увеличившись за последние два года на 12%, выяснил Росстат. По данным «Известий», исследование охватывает потребительскую корзину из 83 позиции, включающую основные продукты питания. Также туда входят товары первой необходимости и услуги, такие как хлеб, картофель, мыло, жилищно-коммунальные услуги и транспорт.

В октябре самым дорогим регионом оказалась Чукотка, где полный набор обошелся в 41 тыс. рублей. Для сравнения, в Саратовской области стоимость аналогичного набора составила около 22 тыс. рублей. В среднем по стране цена такой корзины превысила 25 тыс. рублей, показав рост на 10% по сравнению с 2024 годом.

На Чукотке зафиксирован рост на 11%, а в Москве — на 15%, достигнув почти 38 тыс. рублей. В Мурманской области цены увеличились на 14%, составив 30 тыс. рублей. В более доступных регионах, таких как Саратовская, Астраханская и Орловская области, рост цен был более умеренным — 8–9%.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова объясняет усиление ценового разрыва высокой инфляцией и неравномерной динамикой цен. С конца 2024 года по октябрь 2025 года инфляция на Дальнем Востоке достигла 5,1%, в то время как в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах она составила 3,8%.

Ранее Эстония стала последней в Евросоюзе по доступности продуктов питания на фоне резкого роста цен. Статистика показала, что в большинстве стран ЕС покупательская активность растет, но в республике сокращают объемы покупок.