Названа страна с самыми недоступными продуктами питания в Европе

Эстония заняла последнее место в Евросоюзе по доступности продуктов питания из-за резкого роста налогов и цен, передает «Интерфакс». Согласно статистике, пока в большинстве стран ЕС покупательская активность растет, эстонцы вынуждены сокращать объемы покупок.

Как отмечает издание, статистика за сентябрь показывает снижение продаж в Эстонии на 4,8% при том, что в 15 из 25 стран ЕС был зафиксирован рост. Лидером стал Кипр с увеличением на 10,4%. Директор Эстонского института конъюнктуры Пеэтер Раудсепп подтвердил, что жители страны активно переходят на более дешевые продукты и охотятся за скидками. По его словам, снижение объемов розничных продаж продолжается уже три с половиной года, начиная со второго квартала 2022 года.

Ранее сообщалось, что Эстония выделит Украине €3,5 млн (333 млн рублей) на закупку и обслуживание систем спутниковой связи Starlink для обеспечения устойчивой связи в условиях боевых действий. Решение было принято в рамках ИТ-коалиции, которую Эстония возглавляет совместно с Люксембургом. Средства направят из пакета помощи Украине на 2025 год.