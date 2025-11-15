Эстония расширила финансовую поддержку Украины

Эстония выделит Украине €3,5 млн (333 млн рублей) на закупку и обслуживание систем спутниковой связи Starlink для обеспечения устойчивой связи в условиях боевых действий, сообщается в публикации на сайте Минобороны страны. Решение принято в рамках ИТ-коалиции, которую Эстония возглавляет совместно с Люксембургом. Средства направят из пакета помощи Украине на 2025 год.

Эстония решила выделить €3,5 млн на закупку систем связи Starlink для Украины в рамках ИТ-коалиции, возглавляемой Эстонией и Люксембургом, с целью улучшения ИТ-возможностей Украины и поддержки ее усилий, — уточняется в публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны усилить поставки систем ПВО после российских ударов по объектам ВПК, также уточнив, что Европа и США могут помочь с дополнительными ракетами-перехватчиками. Кроме того, он обратился к партнерам с просьбой увеличить санкционное давление на Россию.

В свою очередь военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что Европа не намерена существенно наращивать поставки ПВО для Украины, особенно после отказа США от бесплатных поставок вооружения. По мнению эксперта, европейские страны будут действовать исходя из собственных возможностей и приоритетов безопасности.