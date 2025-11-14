Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 17:58

Зеленский попросил «помощи с небес» после российских ударов возмездия

Зеленский попросил у Запада больше ПВО после российских ударов возмездия

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны усилить поставки средств противовоздушной обороны. По его словам, это необходимо после российских ударов возмездия по объектам ВПК страны. Глава государства в своей соцсети Х также вновь призвал западных партнеров увеличить санкционное давление на Россию.

Необходимо усиление защиты дополнительными системами и ракетами-перехватчиками. Европа и США могут помочь, — отметил Зеленский.

Ранее военный аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что западные страны осознали бесполезность своей военной поддержки Украины после недавних ударов возмездия со стороны России. По его оценке, западные правительства убедились в невозможности обеспечить ВСУ эффективными системами ПВО против ракетного арсенала ВС РФ.

Президент США Дональд Трамп между тем сообщил об изменении схемы финансовой поддержки Украины. По его словам, Вашингтон больше не осуществляет прямое финансирование, а получает компенсацию за поставки вооружений через структуры НАТО. Однако глава Белого дома не уточнил детали нового механизма расчетов.

Владимир Зеленский
Украина
ВС РФ
Запад
Евросоюз
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили, почему Telegram закрыт путь в белый список
Электрик набросился с ножом на знакомых и убил главу семейства
Москвичам рассказали, будет ли декабрь снежным
МИД РФ оценил запрет ЕС выдачи многократных виз гражданам России
Лидера челябинской ОПГ задержали
«Через Google — все»: в Госдуме о штрафах за вход через иностранные сервисы
Зеленский исключил из СНБО министров на фоне коррупционного скандала
Мать «кормила» двухлетнего ребенка пивом и наркотиками
В российском регионе у ОПГ отобрали имущество
Секреты кролика в сметане: идеальный ужин для всей семьи
Мужчина пересадил волосы в Турции и внезапно умер
Стало известно, какие средства ПВО Зеленский выпрашивает у Запада
«Лучшая дипломатия»: ВСУ призвали не расслабляться после удара возмездия РФ
Переводы себе по СБП и не только: какие операции попали в черный список ЦБ
Минцифры сообщило об обновлении белого списка
Mash: Роскомнадзор опроверг внесение Telegram в белый список
Мать качала трехлетнего сына на качелях почти двое суток, пока тот не умер
Появились кадры боя российской армии с огромными дронами ВСУ
Продавца «Лэтуаль» вернули на работу после незаконного увольнения
В России предложили ввести 900-рублевую купюру в честь Овечкина
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.