Зеленский попросил «помощи с небес» после российских ударов возмездия

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны усилить поставки средств противовоздушной обороны. По его словам, это необходимо после российских ударов возмездия по объектам ВПК страны. Глава государства в своей соцсети Х также вновь призвал западных партнеров увеличить санкционное давление на Россию.

Необходимо усиление защиты дополнительными системами и ракетами-перехватчиками. Европа и США могут помочь, — отметил Зеленский.

Ранее военный аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что западные страны осознали бесполезность своей военной поддержки Украины после недавних ударов возмездия со стороны России. По его оценке, западные правительства убедились в невозможности обеспечить ВСУ эффективными системами ПВО против ракетного арсенала ВС РФ.

Президент США Дональд Трамп между тем сообщил об изменении схемы финансовой поддержки Украины. По его словам, Вашингтон больше не осуществляет прямое финансирование, а получает компенсацию за поставки вооружений через структуры НАТО. Однако глава Белого дома не уточнил детали нового механизма расчетов.