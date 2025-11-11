«Мы больше не тратим деньги»: Трамп заявил, что США не спонсируют Украину

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил об изменении схемы финансовой поддержки Украины. По его словам, высказанным в ходе общения с журналистами в Белом доме, Вашингтон больше не осуществляет прямое финансирование, а получает компенсацию за поставки вооружений через структуры НАТО.

Комментируя текущую ситуацию вокруг украинского конфликта, республиканец акцентировал внимание на новых принципах финансовых взаимоотношений. Трамп подчеркнул, что администрация пересмотрела подход к оказанию военной помощи, сделав упор на возмездный характер поставок.

Мы больше не тратим деньги на Украину. Теперь нам платят через НАТО, — уточнил политик.

При этом в своей речи Трамп не уточнил детали нового механизма расчетов. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в американском политическом истеблишменте относительно дальнейшей стратегии поддержки Украины.

Ранее президент высказал уверенность в том, что украинский конфликт не перерастет в полномасштабную мировую войну. Он во время публичного выступления подчеркнул, что при его администрации эскалация противостояния до глобальных масштабов исключена.