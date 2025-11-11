Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 01:45

«Мы больше не тратим деньги»: Трамп заявил, что США не спонсируют Украину

Трамп: США не финансируют Украину, а получают деньги за оружие через страны НАТО

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил об изменении схемы финансовой поддержки Украины. По его словам, высказанным в ходе общения с журналистами в Белом доме, Вашингтон больше не осуществляет прямое финансирование, а получает компенсацию за поставки вооружений через структуры НАТО.

Комментируя текущую ситуацию вокруг украинского конфликта, республиканец акцентировал внимание на новых принципах финансовых взаимоотношений. Трамп подчеркнул, что администрация пересмотрела подход к оказанию военной помощи, сделав упор на возмездный характер поставок.

Мы больше не тратим деньги на Украину. Теперь нам платят через НАТО, — уточнил политик.

При этом в своей речи Трамп не уточнил детали нового механизма расчетов. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в американском политическом истеблишменте относительно дальнейшей стратегии поддержки Украины.

Ранее президент высказал уверенность в том, что украинский конфликт не перерастет в полномасштабную мировую войну. Он во время публичного выступления подчеркнул, что при его администрации эскалация противостояния до глобальных масштабов исключена.

Дональд Трамп
финансирование
Украина
НАТО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака на Одесскую область 11 ноября: какие цели поражены, что известно
Фиксированные выплаты к страховой пенсии могут поднять в два раза
Баста, Кадышева, Шура: названы гонорары артистов на новогодние праздники
Работодателям рассказали, как сохранить нервную систему сотрудников
Ссоры с Кудрявцевой, сольная карьера, слова об СВО: как живет Катя Гордон
Россиян ждет самая короткая рабочая зима за 20 лет
Названа проблема, на которую указывает шелушение зоны декольте и кожи шеи
«Европа на перепутье»: страны ЕС исключили из «властного квадрата»
Юрист раскрыл, когда Усольцевых могут признать умершими
Потеря ролей, слова об СВО, поездки в Донбасс: как живет Екатерина Гусева
Итоговый турнир ATP в Турине был омрачен смертью двух пожилых фанатов
Гороскоп на 11 ноября: кого настигнет карма и кому пора делать карьеру?
Зеленский сказал правду: Запад боится народных бунтов из-за помощи Украине
Белоруссия отказалась от одного российского товара
«Мы больше не тратим деньги»: Трамп заявил, что США не спонсируют Украину
Самолеты внезапно «пропали» над территорией российского города
Би-би-си склеила Трампа: западные СМИ превратились в конвейер фейков
«Этого не произойдет»: Трамп считает, что миру не грозит глобальная война
«Мы не можем позволить»: США намерены заставить союзников выживать
Собчак поставила точку в слухах о своем отъезде из России
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.