Набиуллина раскрыла, когда инфляция в России снизится до целевого уровня 4% Набиуллина: инфляция в России упадет до целевого уровня 4% в 2026 году

Инфляция в России снизится до целевого уровня 4% во второй половине 2026 года, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. Она отметила, что в целом в следующем году показатель роста цен может составить 4–5%.

Прогноз предполагает, что во второй половине 2026 года текущие темпы роста цен наконец опустятся к целевому уровню, — сказала Набиуллина.

Ранее глава ЦБ заявила, что основное влияние на инфляцию в России от повышения налога на добавленную стоимость с 20% до 22% будет наблюдаться в декабре и январе. При этом она подчеркнула, что первые изменения стоит ждать уже в ближайшее время.

До этого Набиуллина заявила, что резкое снижение ключевой ставки до 12% может ослабить рубль и ускорить инфляцию. По ее словам, при принятии такого решения в стране вырос бы спрос на кредиты, а затем спрос на товары и услуги, при этом предложение не успевало бы увеличиваться.

24 октября пресс-служба Центробанка РФ заявила, что ключевая ставка в России снижена с 17% до 16,5%. Там отметили, что показатели роста цен составляют более 4% в пересчете на год.