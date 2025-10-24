Набиуллина рассказала, как скоро повышение НДС отразится на инфляции Набиуллина: основное влияние повышения НДС на инфляцию будет в декабре и январе

Основное влияние на инфляцию в России от повышения налога на добавленную стоимость с 20% до 22% будет наблюдаться в декабре и январе, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. При этом она подчеркнула, что первые изменения стоит ждать уже в ближайшее время. Трансляция выступления велась на странице ЦБ во «ВКонтакте».

Что касается влияния НДС, когда он начнет перекладываться в цены и какой будет объем, — это мы увидим в ближайшее время, но основной эффект, по опыту 2019 года, будет в декабре-январе, — поделилась Набиуллина.

До этого глава ЦБ РФ отмечала, что прогнозирование точных последствий новых санкционных ограничений для российской экономики представляет значительную сложность. Она сообщила, что регулятор будет внимательно отслеживать развитие ситуации и ее влияние на финансовую стабильность, а также подчеркнула, что многое в сложившихся обстоятельствах будет зависеть от скорости и эффективности адаптации национальной экономики к новым условиям.

Ранее Набиуллина заявила, что резкое снижение ключевой ставки до 12% может ослабить рубль и ускорить инфляцию. По ее словам, при принятии такого решения в стране вырос бы спрос на кредиты, а затем спрос на товары и услуги, при этом предложение не успевало бы увеличиваться.