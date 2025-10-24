Набиуллина высказалась о влиянии новых санкций на экономику России

Прогнозирование точных последствий новых санкционных ограничений для российской экономики представляет значительную сложность, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. В ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров она сообщила, что регулятор будет внимательно отслеживать развитие ситуации и ее влияние на финансовую стабильность. Трансляция выступления велась на странице ЦБ во «ВКонтакте».

Мы видим, что санкции направлены на ограничения прежде всего экспорта наших сырьевых товаров. Предсказать точное влияние этих санкций вряд ли кто-то может, но мы рассматриваем это как некий негативный внешний фактор, — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ подчеркнула, что многое в сложившихся обстоятельствах будет зависеть от скорости и эффективности адаптации национальной экономики к новым условиям. При этом она отметила, что пока нет оснований для кардинального пересмотра текущих параметров денежно-кредитной политики.

Ранее Набиуллина заявила, что резкое снижение ключевой ставки до 12% может ослабить рубль и ускорить инфляцию. По ее словам, при принятии такого решения в стране вырос бы спрос на кредиты, а затем спрос на товары и услуги, при этом предложение не успевало бы увеличиваться.