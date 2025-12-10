ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 09:35

В России указали на причину роста спроса на жилье в будущем

Девелопер Погосян: увеличение налогового вычета простимулирует спрос на жилье

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Повышение имущественного налогового вычета способно заметно поддержать спрос на жилье в России, заявил в беседе с ТАСС основатель девелопера Bravo Аркадий Погосян. По мнению эксперта, граждане смогут направлять высвобожденные средства на погашение ипотеки или другие расходы.

Сейчас размер вычета ограничен 2 млн рублей для покупки или строительства жилья и 3 млн рублей — для процентов по ипотеке. Это позволяет вернуть 260 тыс. и 390 тыс. рублей при ставке НДФЛ 13%.

Возможное повышение величины существующих норм для налогового вычета станет дополнительным драйвером спроса на жилье, что окажет положительный эффект на рынок недвижимости. Увеличенные налоговые выплаты сделают покупку недвижимости более привлекательной для людей, которые смогут перенаправить полученные средства на погашение ипотечного кредита, ремонт или другие необходимые нужды, — сказал собеседник агентства.

Погосян подчеркнул, что налоговый вычет не является определяющим фактором, формирующим ситуацию на рынке. Гораздо сильнее на него влияют ключевая ставка, инфляция, условия ипотечных программ и себестоимость строительства. Он отметил, что инициатива выглядит актуальной, поскольку за последнее десятилетие жилье в России заметно подорожало.

Особенно значительный рост — до 20–30% — пришелся на период 2020–2022 годов, когда действовали льготные ипотечные программы и сохранялось влияние пандемии. В 2025 году рост цен продолжился даже на фоне снижения спроса: на юге страны, по словам эксперта, курортная недвижимость подорожала на 5–15% в зависимости от региона, заключил Погосян.

Ранее депутат Госдумы и руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Минфин должен разработать программу беспроцентной ипотеки для многодетных семей в возрасте до 35 лет. По его мнению, текущие процентные ставки по кредитам негативно влияют на демографическую ситуацию в стране.

