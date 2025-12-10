ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 09:43

Шойгу почтил память советских военных инструкторов во Вьетнаме

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил Музей военной истории Вьетнама и возложил венок к мемориалу советским военным специалистам, пишет РИА Новости. Монумент был создан вьетнамскими скульпторами совместно со Студией военных художников имени М. Б. Грекова и открыт в сентябре 2025 года.

На скульптуре изображены советские инструкторы, которые обучают вьетнамского летчика. Монумент посвящен помощи СССР Вьетнаму в годы национально-освободительной войны против французских колонизаторов (1945–1954) и американских интервентов (1965–1975).

Шойгу ознакомился с экспонатами музея, включая советский истребитель МиГ-21, который сбивал американские стратегические бомбардировщики B-52, и танк Т-54В. Секретарь СБ подарил музею статую «Тыл — фронту» в знак признания героизма вьетнамского народа и вклада советских специалистов в победу над агрессией.

Это наша война, наш народ сделал для победы все, — отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудничество между Россией и Вьетнамом в последние годы интенсифицируется. Глава государства подчеркнул, что «трудно перечислить» все направления, в котором страны налаживают контакты.

