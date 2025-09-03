Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 13:57

«Трудно перечислить»: Путин о сотрудничестве РФ и Вьетнама в последние годы

Путин: сотрудничество РФ и Вьетнама в последние годы интенсифицировалось

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Сотрудничество между Москвой и Ханоем в последние годы интенсифицируется, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с вьетнамским коллегой Лыонг Кыонгом в Пекине. По словам лидера, которые приводит ТАСС, речь идет о целом ряде направлений.

Мне даже трудно перечислить все направления нашего взаимодействия. В последние годы оно интенсифицируется, — отметил Путин.

Ранее Путин заявил на трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая в Пекине, что Россия активно работает над укреплением отношений с обеими странами. Сотрудничество должно развиваться в различных направлениях и становиться более насыщенным, подчеркнул президент.

Также представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин не встречался отдельно со спикером Национального собрания Южной Кореи. По его словам, глава государства мог кратко поприветствовать председателя парламента азиатской страны.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российский, китайский и северокорейский лидеры не планировали устраивать заговор против США в КНР, такого не было даже в мыслях. Так он высказался насчет слов главы американского государства Дональда Трампа о заговоре в рамках военного парада.

Владимир Путин
Вьетнам
сотрудничество
Россия
