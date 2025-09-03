Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 10:06

Ушаков ответил на слова Трампа о заговоре РФ, КНДР и КНР против США

Ушаков: Россия, КНР и КНДР не устраивали заговора против США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин, а также лидеры КНР и КНДР Си Цзиньпин и Ким Чен Ын не устраивали заговоров в отношении США, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину помощник главы РФ Юрий Ушаков. По его словам, политики прекрасно понимают роль Вашингтона в международной повестке. Ранее заявление о возможном заговоре сделал глава Белого дома Дональд Трамп. Ушаков выразил надежду, что политик сыронизировал.

Я хочу сказать, что никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не плел, никаких заговоров. Более того, в мыслях даже этого ни у кого не было, ни у кого из этих троих лидеров не было, — сказал Ушаков.

Ранее Трамп попросил Си Цзиньпина не забывать помощь США во Второй мировой войне. Также он попросил передать привет присутствующим на военном параде в Пекине президенту России и лидеру КНДР. При этом хозяин Белого дома рассказал о некоем заговоре против страны, но не стал уточнять подробности.

До этого Путин приехал на военный парад в Пекине, по пути на трибуну он побеседовал с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном. Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду, 3 сентября.

