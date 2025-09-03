Путин прибыл на военный парад в Пекине Путин прибыл на военный парад в Пекине и побеседовал с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин приехал на военный парад в Пекине, передает РИА Новости. Уточняется, что по пути на трибуну он побеседовал с председателем КНР Си Цзиньпином и главой КНДР Ким Чен Ыном.

Как сказано в материале, торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят сегодня, 3 сентября, в Пекине. В частности, на площади Тяньаньмэнь состоится военный парад.

Ранее Владимир Путин провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем. Переговоры состоялись в Пекине, куда лидеры прибыли на парад в честь окончания Второй мировой войны. Всего участие в торжественных мероприятиях принимают представители 26 стран. Вучич выразил Путину признательность за поддержку сохранения территориальной целостности Сербии и дружеское отношение к сербам.

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин провели российско-китайские переговоры. Уточняется, что мероприятие проходило в Пекине на полях мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.