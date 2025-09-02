Путин и Вучич встретились в Пекине

Российский лидер Владимир Путин начал встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, передает ТАСС. Переговоры проходят в Пекине, куда лидеры прибыли на парад в честь окончания Второй мировой войны. Всего участие в торжественных мероприятиях принимают представители 26 стран.

Вучич выразил Путину признательность за поддержку сохранения территориальной целостности Сербии и дружеское отношение к сербам. Он также отметил, что с начала украинского конфликта страна находится под большим давлением, тем не менее власти сохраняют принципиальную позицию по отказу от санкций против России.

Мы сегодня являемся единственной страной Европы, которая не ввела никаких санкций против РФ, — заявил Вучич.

До этого президент Сербии подчеркнул сложность балансирования между традиционными отношениями с Москвой и стратегическими интересами в рамках европейского пути развития. Он обратил внимание на то, что держит ответ только перед народом Сербии, а он исторически выступает за союз с Россией. Вучич также отметил важность развития отношений с Китаем. Он охарактеризовал КНР как «самую быстрорастущую экономику».